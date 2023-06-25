В аэропорту мужчину засосало в двигатель самолета: шокирующие подробности и видео

В международном аэропорту Сан-Антонио в Техасе погиб работник аэропорта, которого затащило в двигатель реактивного самолета.

Об этом пишет nypost.com.

Трагедия произошла в пятницу вечером. На место происшествия оперативно прибыли медики, однако потерпевшего спасти не удалось. Рейс авиакомпании Delta прибыл из Лос-Анджелеса и на момент инцидента работал всего один двигатель.

"Рейс 1111 авиакомпании Delta выруливал до выхода на посадку с одним работающим двигателем, и в 22:25 работника затащило в этот двигатель", — говорится в сообщении.

Погибший мужчина работал в Unifi Aviation, компании, нанимающей работников для таких авиакомпаний, как Delta, обеспечивающих наземное обслуживание.

Компания заявила, что первоначальное расследование не смогло связать смерть ни с одной из действующих в компании процедур операционной безопасности.

"Мы разбиты горем и грустим из-за гибели члена авиационной семьи в Сан-Антонио", — говорится в заявлении Delta Airlines.

Напомним, самолет компании Enter Air, следовавший из Польши в Турцию, в пятницу, 23 июня, на несколько минут зашел в воздушное пространство Украины. Польское агентство аэронавигационных услуг, Управление гражданской авиации и Государственная комиссия по расследованию авиационных инцидентов будут расследовать этот случай.

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