В аэропорту произошла драка из-за очередей: как правило авиакомпании вызвало хаос

Очереди в аэропорту / © AP

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В аэропорту Барселоны, Испания, произошел инцидент с участием пассажиров авиакомпании Ryanair. По сообщениям очевидцев, ситуация на стойках сдачи багажа вышла из-под контроля: образовались длинные очереди, люди ссорились, а некоторые — даже начали драться.

Об этом сообщило издание Express.

Причиной стал наплыв пассажиров, которые из-за правил авиаперевозчика не могли сдать чемоданы раньше чем за два часа до вылета.

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О ситуации сообщила пользовательница TikTok по имени Кимберли. По ее словам, приезд за два часа до рейса не помог избежать задержек. На видео видно сотни людей в извилистых очередях. Кимберли заявила, что вместе с другими пассажирами вынуждена была в последний момент проситься в начало очереди, поскольку до вылета оставалось 40 минут, а ей еще надо было пройти паспортный контроль.

«Это, честно говоря, самое безумное, что мы когда-либо переживали. Итак, вы можете оставить свой багаж только за два часа до вылета вашего рейса. Из-за этого и образуется огромная очередь», — отметила женщина.

Другие пользователи также публиковали кадры из аэропорта Барселоны, некоторые из них отмечали, что из-за ситуации очень много людей пропустили свои рейсы.

В комментариях к видео зрители делились собственными историями. Один из них посоветовал не брать зарегистрированный чемодан именно из-за подобных очередей, а другой отметил, что ситуация повторяется каждый раз. А кто-то из пассажиров отметил, что во время последней поездки прошел контроль без задержек.

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На сайте Ryanair указано, что стойки сдачи багажа открываются минимум за 2 часа до запланированного времени вылета и закрываются за 40 минут. Компания советует всем пассажирам прибывать в аэропорт заранее, а также обращать внимание на время ожидания на проверку безопасности в конкретном аэропорту.

К Ryanair обратились за комментарием по ситуации в Барселоне, но ответа пока нет.

Напомним, этим летом Европу могут охватить массовые задержки и отмены авиарейсов. Воздушное пространство перегружено, а технические и кадровые проблемы только обостряются.