В аэропорту российского Ростова задержали двух иностранцев из-за надписей на футболках

В аэропорту российского Ростова задержали двух иностранцев из-за надписей на футболках

Граждан Узбекистана обвинили в публичной демонстрации запрещенной в РФ символики экстремистских организаций.

Во вторник, 27 июля, в ростовском аэропорту Платов сотрудники ФСБ России задержали двух граждан Узбекистана, которых заподозрили в экстремизме. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пограничники задержали прибывших пассажиров в воздушном пункте пропуска, поскольку на их одежде были надписи, которые публично демонстрируют запрещенные в России экстремистские группировки.

"В отношении задержанных возбуждены дела об административных правонарушениях за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, которая запрещена федеральными законами", — говорится в сообщении.

По информации издания, на заретушировано фото одного из задержанных можно разглядеть, что его одежда имеет надписи АУЕ — это аббревиатура молодежной преступной организации "Арестантское уголовное единство", которая объединяет молодежь и подростков. В этом сообществе насаждают воровские понятия и уголовное мировоззрение, романтизируют криминальный образ жизни.

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В учебных заведениях члены АУЕ устанавливают "блатные" тюремные правила — с партами для "опущенных", вымогательством в "общак" и др. Иногда такие банды имеют своих кураторов во взрослом воровском мире.

В августе 2020 года АУЕ было признана в России экстремистской организацией.

Напомним, ранее в России сотрудница магазина для взрослых отбилась от грабителя с помощью секс-игрушки. Испуганный злоумышленник покинул торговый зал.

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