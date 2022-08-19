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В аэропорту США столкнулись два самолета: есть жертвы (фото)

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В аэропорту США столкнулись два самолета: есть жертвы (фото)

Фото: Associated Press

Во время посадки в аэропорту города Уотсонвиль в Калифорнии сегодня, 19 августа, столкнулись два самолета.

По предварительным данным, погибло много людей.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Уотсонвиля в Twitter.

"В муниципальный аэропорт прибыли спасательные службы после того, как два самолета столкнулись при посадке. Есть информация о жертвах", – говорится в сообщении.

© Associated Press
Фото: Associated Press

На месте инцидента продолжается расследование.

Напомним, ранее на юге Китая разбился пассажирский самолет Boeing 737. На его борту находились 133 человека.

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