В аэропорту столкнулись четыре самолета: что произошло и какие последствия

Четыре самолета подверглись двум отдельным столкновениям в один и тот же день.

В международном аэропорту Бостона "Логан" произошли два инцидента с разницей в несколько часов, в результате которых самолеты со сломанными крыльями, а пилоты попали в больницу.

Об этом сообщает Mirror.

Во время первой из двух катастроф самолет American Airlines, направлявшийся к выходу на посадку, задел крылом припаркованный самолет авиакомпании Frontier Airlines. Испуганные пассажиры меньшего самолета Frontier Airlines, который должен был доставить их в Техас, рассказали об ужасном столкновении.

"Это было жутко. Это было очень страшно. Вдруг "бах". Это звучало так, будто что-то упало снизу", — рассказала Эвелин Пипионе, пассажир Frontier, местной новостной станции WCVB.

По словам пассажиров, столкновение повлекло за собой серьезные повреждения.

"Итак, вы можете видеть, что крыло фактически сломалось внизу, так что у большего самолета – крыло вверху, а у нашего – трещина внизу", — рассказал Дуглас Гарсия.

Самолет American Airlines только что прибыл из аэропорта Хитроу, в то время как самолет Frontier Airlines должен был вылететь в международный аэропорт Далласа Форт-Уорт.

Оба самолета были эвакуированы, а пассажиры и экипаж были вынуждены покинуть их, пока самолеты проверяли на наличие повреждений. Рейс в Техас был отменен. Никто не пострадал ни на одном из самолетов.

Несколькими часами позже в том же аэропорту пассажирский самолет JetBlue врезался в самолет авиакомпании Cape Air. Самолет JetBlue буксировали за автомобилем, в то время как самолет Cape Air, только что приземлившийся в "Логане" из Нантакета и ожидавший открытия выходов на посадку.

Хотя самолет JetBlue был пуст, на борту самолета Cape Air на момент столкновения находились два пилота и три пассажира. Никто не пострадал, но оба пилота были доставлены в больницу из соображений осторожности.

Пассажирка Кэролайн Агид должна была сесть на рейс JetBlue в Орландо, штат Флорида, и увидела, как столкнулись два самолета. "Везде были только красные огни", – рассказала она в эфире радиостанции. "Похоже, что передняя часть самолета Cape Air была раздавлена. Это был хаотический беспорядок".

Федеральное управление гражданской авиации США и соответствующие авиакомпании расследуют эти инциденты.

Напомним, на днях в аэропорту Анталии загорелся российский самолет с пассажирами. Пострадавших в результате инцидента, по информации турецких властей, нет.

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