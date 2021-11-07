В Афганистане четырех женщин обнаружили убитыми после звонка с предложением эвакуации

В Афганистане четырех женщин обнаружили убитыми после звонка с предложением эвакуации

Одной из жертв была активистка по правам женщин и преподавательница университета Фрозан Сафи.

В Афганистане четырех женщин обнаружили убитыми в северном городе Мазари-Шариф после телефонного звонка с предложением "присоединиться к эвакуационному рейсу".

Об этом в среду, 6 ноября, со ссылкой на представителя афганского Министерства внутренних дел талибов Кари Сайеда Хости сообщает AFP.

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Отмечается, что тела были обнаружены в одном из домов в пределах населенного пункта. В связи с инцидентом арестовали двух человек.

"Задержанные на допросе признались, что женщин пригласили в дом именно они. Продолжается расследование, дело передано в суд", — указал Хости.

Трое собеседников, пожелавших остаться анонимными, слышали, что женщинам звонили с приглашением присоединиться к эвакуационному рейсу. В последний раз погибших видели живыми, когда они садились в автомобиль.

По данным издания, одной из жертв была активистка по правам женщин и преподавательница университета Фрозан Сафи.

"Я знала одну из этих женщин, Фрозан Сафи, – рассказала на условиях анонимности сотрудница международной организации. – Она была очень известной в городе активисткой среди женщин".

Три недели назад собеседнице издания также звонил неизвестный с предложением помочь добраться до безопасного места за границей.

"Он знал всю информацию обо мне, попросил меня прислать документы, хотел, чтобы я заполнила анкету, притворялся должностным лицом из моего офиса, ответственным за предоставление информации США для моей эвакуации", — вспомнила она.

Женщина добавила, что звонок показался ей подозрительным, и она заблокировала контакт. "Мне уже было страшно, – поделилась собеседница. – Я постоянно боюсь, что кто-то подойдет ко мне, отвезет куда-то и пристрелит".

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