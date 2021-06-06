В Афганистане из-за подрыва автомобиля на мине погибли 11 человек: среди них было 3 детей

Около 1800 мирных жителей Афганистана были убиты или ранены в течение первых трех месяцев 2021.
На севере Афганистана из-за подрыва автомобиля на мине погибли 11 человек, среди которых было 3 детей.
Об этом сообщает Reuters.
Представители местного самоуправления обвиняют во взрыве "Талибан". Однако официально ни одна группировка не взяла на себя ответственность за подрыв.
Взрыв произошел за несколько часов до встречи лидеров талибов и официальных лиц ООН в Катаре для обсуждения афганского мирного процесса.
Представитель "Талибана" в Twitter "подтвердил твердую приверженность афганскому мирному процессу" на встрече с официальными лицами ООН.
В последние месяцы в Афганистане участились случаи закладки придорожных бомб, магнитных бомб, которые прикреплены под транспортными средствами. Также активизировались нападения на представителей сил безопасности, судей, чиновников, общественных активистов и журналистов.
Около 1800 мирных жителей Афганистана были убиты или ранены в течение первых трех месяцев 2021 во время боев между правительственными силами и повстанцами "Талибана", несмотря на усилия, направленные на поиск мира, заявила ООН в апреле этого года.
Напомним, в Афганистане в результате взрыва погибла журналистка.