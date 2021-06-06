В Афганистане из-за подрыва автомобиля на мине погибли 11 человек: среди них было 3 детей

Около 1800 мирных жителей Афганистана были убиты или ранены в течение первых трех месяцев 2021.

На севере Афганистана из-за подрыва автомобиля на мине погибли 11 человек, среди которых было 3 детей.

Об этом сообщает Reuters.

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Представители местного самоуправления обвиняют во взрыве "Талибан". Однако официально ни одна группировка не взяла на себя ответственность за подрыв.

Взрыв произошел за несколько часов до встречи лидеров талибов и официальных лиц ООН в Катаре для обсуждения афганского мирного процесса.

Представитель "Талибана" в Twitter "подтвердил твердую приверженность афганскому мирному процессу" на встрече с официальными лицами ООН.

В последние месяцы в Афганистане участились случаи закладки придорожных бомб, магнитных бомб, которые прикреплены под транспортными средствами. Также активизировались нападения на представителей сил безопасности, судей, чиновников, общественных активистов и журналистов.

Около 1800 мирных жителей Афганистана были убиты или ранены в течение первых трех месяцев 2021 во время боев между правительственными силами и повстанцами "Талибана", несмотря на усилия, направленные на поиск мира, заявила ООН в апреле этого года.

Напомним, в Афганистане в результате взрыва погибла журналистка.