В Афганистане новый глава государства: Амрулла Салех исполняет обязанности президента

Вице-президент Афганистана заявил, что он не покинул страну, и в соответствии с конституцией стал исполняющим обязанности главы государства.

После того, как президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, согласно конституции страны обязанности главы государства переходят к его первому заместителю. Об этом сообщил в своем Twitter вице-президент Афганистана Амрулла Салех.

В своем сообщении он опроверг слухи о том, что скрывается на территории соседнего Таджикистана. Более того, Амрулла Салех заверил, что будет и дальше противостоять талибам, которые захватили столицу страны и устанавливают в стране свои порядки.

"Согласно четким положениям конституции, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента первый вице-президент исполняет его обязанности. В настоящее время я нахожусь в своей стране и законно выполняю обязанности президента", — утверждает он.

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Исполняющий обязанности президента обратился к лидерам всех стран "за поддержкой и согласованными действиями". Ранее Амрулла Салех заявлял, что "ни в коем случае не склонится" перед боевиками движения "Талибан".

Должность первого вице-президента Афганистана Амрулла Салех, который является таджиком по национальности, занимает с 2020 года. Ранее он был министром внутренних дел страны, а также возглавлял Главное управление национальной безопасности. В конце 1990-х он принадлежал к так называемому Северному альянсу и боролся против талибов.

Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани объявил об отставке и покинул страну. Где он находится на текущий момент неизвестно — в СМИ сообщали об Омане, Узбекистане или Таджикистане.

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