В Афганистане полицейские столкнулись с талибами: есть погибшие

Погибли четыре человека.
В Афганистане четверо полицейских погибли во время столкновения с боевиками "Талибана".
Об этом сообщил телеканал 1TVNewsAF.
Столкновения произошли ночью в городке на юге Афганистана — Лашкаргах. Отмечается, что еще двое полицейских получили ранения. Информации о состоянии пострадавших нет.
Следует заметить, что ситуация в Афганистане обострилась, а талибы активизировались после того, как Соединенные Штаты Америки сообщили о выводе своих военных из страны. В конце прошлой недели они оставили аэродром Баграм, который был главной базой коалиционных сил в стране.
Как сообщалось, боевики "Талибана" взяли под контроль контрольно-пропускные пункты на границах с Ираном и Туркменистаном, оба находятся в провинции Герат. Следует отметить, что п ерехид "Ислам-Кала" является одним из крупнейших торговых шлюзов в Иран, приносит правительства ежемесячно 20 млн долларов дохода.