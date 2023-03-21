В Афганистане произошло сильное землетрясение, которое ощутили еще в 4 странах (фото, видео)

Ранения получили по меньшей мере семь человек.

На территории Афганистана вечером 21 марта произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6, толчки от которого ощущались в Пакистане, Индии, Узбекистане и Казахстане.

Об этом сообщает CNN и "Медуза".

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение произошло в 40 км юго-восточнее города Юрм на глубине 187,6 км.

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По словам представителя службы спасения провинции Хайбер-Пахтунхва Билала Файзи, по меньшей мере семь человек, в том числе двое детей, получили ранения в городах Хайбер, Сваби, Мардан и Шангла в Пакистане.

Вызванные землетрясениями оползни заблокировали дороги в северном пакистанском городе Абботабад.

Сильные подземные толчки ощущались в пакистанском Исламабаде. После сильных толчков люди эвакуировались из своих домов, на стенах которых появились трещины, а на улице тряслись деревья. Очевидцы в Лахоре сообщили, что толчки тоже ощущались там.

Почувствовали землетрясение и жители индийского Нью-Дели и кашмирского Сринагара. Один из очевидцев рассказал, что видел, как его дом дрожал.

Землетрясение ощущалось и на территории Узбекистана. В Ташкенте, расположенном в 561 км от эпицентра землетрясения, жители выбегали на улицы. Толчки ощутили и на территории Казахстана.

گلگت بلتستان کے کچھ علاقوں میں زلزلے سے نقصان ہونے کی اطلاع ہے

اللہ رحم فرمائے آمین #earthquake pic.twitter.com/FSY7l4dLbE — Islam By Rizvi (@IBR_OFFICIAL63) 21 марта, 2023

Несколько треморов earthquake в Kyber Pakhtunkhwa, scénы могут быть запечатлены в CCTV footage #earthquake @ndmapk pic.twitter.com/cpK0mQs2c2 — Alee Baltee (@Alee_Journalist) 21 марта 2023

Напомним, накануне землетрясение ощутили жители Румынии. Сила толчков составляла 5,0 по шкале Рихтера. Граждан предупредили об угрозе оползней на берегах рек.

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