В Афганистане расстреляли свадьбу из-за того, что там слушали музыку

В Афганистане расстреляли свадьбу из-за того, что там слушали музыку

Талибы отрицают причастность к инциденту.

В Афганистане вооруженные боевики, назвавшиеся талибами, устроили расстрел на свадьбе, чтобы те не слушали музыку.

Об этом 31 октября пишет BBC Украина.

Один из очевидцев трагедии рассказал изданию, что четыре пары организовали совместную свадьбу в районе Суркх Род в провинции Нангархар в пятницу. Они даже получили разрешение от местного лидера "Талибана" на проигрывание записанной музыки в зоне, отведенной женщинам.

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Уже вечером вооруженные люди ворвались внутрь и попытались разбить громкоговорители. Когда гости начали протестовать, вооруженные люди открыли огонь. В результате минимум двое погибших и еще 10 ранены.

Спикер Талибана Забихулла Муджахид заявил, что дело расследуют. Дох из трех вооруженных людей арестовали, но отрицал, что они действовали от имени исламистского движения.

Когда талибы правили страной с 1996 по 2001 год, музыка была под запретом, но сейчас указа нет.

Кроме этого, в Нангархаре действует террористическая группировка "Исламское государство", выступающая против "Талибана". Его обвиняли в подобных инцидентах в прошлом.

Напомним, 15 августа спикер политического офиса радикального исламистского движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил о "завершении войны" в Афганистане. В этот день боевики вошли в столицу Кабула, а перед этим захватили ряд стратегических и крупнейших городов страны.

Представители террористического движения "Талибан" 19 августа официально объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан". Спикер "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что хочет сформировать хорошие дипломатические и торговые отношения со всеми странами.

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