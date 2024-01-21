Самолет Falcon 10, зарегистрированный в России, исчез с радаров над Афганистаном.

Частный самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов России, выполнявший рейс из Индии в Москву, исчез с радаров вечером 20 января, когда был в воздушном пространстве Афганистана.

Об этом пишут росСМИ.

Предварительно, на борту самолета находились шесть человек – четыре члена экипажа и два пассажира. В соцсетях появилось видео, вероятно, крушения самолета.

"Вечером в субботу, 20 января, находясь в воздушном пространстве Афганистана (возле границы Таджикистана), перестал выходить на связь и скрылся с экранов радаров самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации", — сообщает "Росавиация" .

Поиски воздушного судна продолжаются.

Самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) – Ташкент (Узбекистан) – Жуковский (Россия). Первоначальным местом вылета самолета Falcon был таиландский аэропорт Утапао.

Министерство гражданской авиации Индии заявило, что разбившийся в Афганистане самолет был зарегистрирован в Марокко, сообщают пропагандистские СМИ РФ.

Напомним, в Ираке боевики атаковали американскую военную базу.

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