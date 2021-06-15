В Афганистане совершены нападения на медиков, проводивших вакцинацию: как минимум, пятеро погибших

Правоохранители считают, что убийство медиков было скоординированной акцией боевиков.

Во вторник, 15 июня, в провинции Нангархар на востоке Афганистана боевики совершили серию нападений на медицинские бригады, которые осуществляют в этой стране вакцинацию от полиомиелита. Об этом сообщает Радио Свобода.

В полиции уточнили, что нападения боевиков было совершено в течение двух часов в трех разных местах и предположили, что эта акция была скоординированной.

По предварительным данным, погибли не менее пяти медработников. Еще четыре человека получили ранения.

В этом районе действуют боевики "Талибана" и "Исламского государства", однако ни одна из этих организаций до сих пор не взяла на себя ответственность за убийство врачей.

Также читайте США вывели более половины своих войск из Афганистана и передали в распоряжение 6 баз

Следует отметить, что это уже второй случай нападения на медиков за последние менее чем три месяца.

Напомним, что на севере Афганистана из-за подрыва автомобиля на мине погибли 11 человек, среди которых было 3 детей.

Ранее в этой стране в результате взрыва погибла журналистка.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку