В Афганистане совершены нападения на медиков, проводивших вакцинацию: как минимум, пятеро погибших

Правоохранители считают, что убийство медиков было скоординированной акцией боевиков.
Во вторник, 15 июня, в провинции Нангархар на востоке Афганистана боевики совершили серию нападений на медицинские бригады, которые осуществляют в этой стране вакцинацию от полиомиелита. Об этом сообщает Радио Свобода.
В полиции уточнили, что нападения боевиков было совершено в течение двух часов в трех разных местах и предположили, что эта акция была скоординированной.
По предварительным данным, погибли не менее пяти медработников. Еще четыре человека получили ранения.
В этом районе действуют боевики "Талибана" и "Исламского государства", однако ни одна из этих организаций до сих пор не взяла на себя ответственность за убийство врачей.
Следует отметить, что это уже второй случай нападения на медиков за последние менее чем три месяца.
Напомним, что на севере Афганистана из-за подрыва автомобиля на мине погибли 11 человек, среди которых было 3 детей.
Ранее в этой стране в результате взрыва погибла журналистка.