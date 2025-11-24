В Афганистане Талибан требует от мужчин "сдавать непослушных женщин"

Талибан заставляет мужчин доносить на собственных жен

В Афганистане талибы потребовали от мужчин «сдавать непослушных жен».

Об этом пишет Afghanistan International.

По словам местных жителей, в провинции Кандагар представители так называемой «полиции морали» талибов поручают мужчинам выдавать женщин, которые им «не подчиняются», чтобы их можно было «исправить». Эти директивы были объявлены в мечетях нескольких районов.

Жители сообщили Afghanistan International, что представители Талибана недавно усилили посещение местных мечетей, призывая семьи выдавать женщин, которые «не слушают членов семьи мужского пола, ходят на рынок без разрешения или не носят полный хиджаб».

В одном из районов боевики после вечерней молитвы даже закрывали двери мечети и не выпускали людей, пока не произнесут свои требования.

«Мы пришли помолиться, а они заявили, что никто не вправе выходить. Они сказали нам, что жен, которые не слушаются своих мужей, нужно передать им, чтобы их можно было исправить», — рассказал один из очевидцев.

Один из жителей назвал ситуацию «крайне унизительной» и добавил, что «никто не отдаст свою жену, чтобы ее заключил в тюрьму кто-то другой».

Некоторые жители предупреждали, что поведение талибских боевиков оказывает психологическое давление на женщин и может побуждать мужчин использовать приказы талибов как инструмент принуждения на дому. Они предостерегали, что такие действия, вероятно, усугубят семейные конфликты.

Ранее мы писали, что Ирак фактически легализовал брак с детьми.