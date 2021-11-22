В Афганистане "Талибан" запретил женщинам сниматься в телевизионных драмах

А журналисток и ведущих обязали появляться на экране в головных платках.
После захвата власти в Афганистане радикальное исламистское движение "Талибан" запретило женщинам участвовать в съемках телевизионных драм.
Об этом сообщает BBC.
Кроме того, журналисток и ведущих обязали появляться на экране в головных платках. В общей сложности талибы обнародовали восемь новых требований к афганским телеканалам.
Теперь трансляция фильмов, которые "противоречат принципам шариата или исламского права и афганским ценностям" запрещена, как и съемки мужчин, обнажающих интимные части тела.
Талибы запретили комедийные и развлекательные шоу, которые "оскорбляют религию или могут считаться оскорбительными для афганцев". Они также настаивают на прекращении транслирования иностранных фильмов, пропагандирующих другие культурные ценности.
Ранее решение талибов приказать девочкам и молодым женщинам оставаться дома и не ходить в школу сделало Афганистан единственной страной в мире, не позволяющей половине своего населения получать образование.
Так называемый "мэр" Кабула также посоветовал муниципальным служащим оставаться дома, если их работу может выполнять мужчина.
"Талибан" утверждает, что введенные ограничения на работу и обучение женщин являются "временными" и действуют только для обеспечения "безопасности" на всех рабочих местах и в учебной среде.
Как сообщалось, радикальное исламистское движение "Талибан" не смогло остановить экспансию террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта", боевики которой сейчас присутствуют во всех 34 провинциях Афганистана.
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