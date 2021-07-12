В Афганистане талибы окружили столицу провинции Газни, бои продолжаются и в Кандагаре

Боевики используют дома гражданских в качестве укрытия и открывают огонь по силам безопасности Афганистана.
Экстремистская группировка "Талибан" окружила город Газни, который является столицей одноименной провинции в центре Афганистана. Ситуация в городе критическая.
Об этом в понедельник, 12 июля, сообщают местные власти, пишет Радио Свобода.
"Ситуация в городе Газни очень критическая ..."Талибан "использует дома гражданских в качестве укрытия и открывает огонь по силам безопасности Афганистана, это очень усложняет для афганской армии действия против "Талибана ", — сказал член провинциального совета Хассан Резаи.
В тоже время, по словам местных жителей, боевые действия продолжаются также в южной провинции Кандагар, где талибы традиционно имели сильное присутствие.
"Афганские силы безопасности, в том числе спецназ, борются с "Талибаном" и пытаются оттеснить их", — сказал Хамидзай Лала, бывший депутат парламента.
В свою очередь, пресс-секретарь министерства обороны Фавад Аман утверждает, что ситуация в Кандагаре "полностью контролируется".
Кроме того, 11 июля талибы напали на столицу провинции Тахар город Талокан на границе с Таджикистаном.
"Наступательные атаки противника были отбиты, и они понесли большие и беспрецедентные потери, в результате которых 55 вражеских солдат были убиты и 90 ранены", — заявил сказал губернатор Тахара Абдулла Карлук.
Сейчас объективных подтверждений этому утверждению нет.
Министерство обороны заявило, что осуществляло авиаудары по позициям "Талибана" в окрестностях Талокана. По данным ведомства, в результате этого погибло более десятка боевиков.
Напомним:
- Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганской территории.
- Боевики "Талибана" заявили, что взяли под свой контроль 85% территории Афганистана.
- Так, 12 июля боевики напали на пограничный город Хайратон в провинции Балх на севере Афганистана, но отступили. Хайратон считается ключевым пограничным городом, соединяющий Афганистан с соседним Узбекистаном. Он также считается главными торговыми воротами между двумя странами.
- Также боевики "Талибана" взяли под контроль контрольно-пропускные пункты на границах с Ираном и Туркменистаном, оба находятся в провинции Герат.