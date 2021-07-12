В Афганистане талибы окружили столицу провинции Газни, бои продолжаются и в Кандагаре

В Афганистане талибы окружили столицу провинции Газни, бои продолжаются и в Кандагаре

Боевики используют дома гражданских в качестве укрытия и открывают огонь по силам безопасности Афганистана.

Экстремистская группировка "Талибан" окружила город Газни, который является столицей одноименной провинции в центре Афганистана. Ситуация в городе критическая.

Об этом в понедельник, 12 июля, сообщают местные власти, пишет Радио Свобода.

"Ситуация в городе Газни очень критическая ..."Талибан "использует дома гражданских в качестве укрытия и открывает огонь по силам безопасности Афганистана, это очень усложняет для афганской армии действия против "Талибана ", — сказал член провинциального совета Хассан Резаи.

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В тоже время, по словам местных жителей, боевые действия продолжаются также в южной провинции Кандагар, где талибы традиционно имели сильное присутствие.

"Афганские силы безопасности, в том числе спецназ, борются с "Талибаном" и пытаются оттеснить их", — сказал Хамидзай Лала, бывший депутат парламента.

В свою очередь, пресс-секретарь министерства обороны Фавад Аман утверждает, что ситуация в Кандагаре "полностью контролируется".

Кроме того, 11 июля талибы напали на столицу провинции Тахар город Талокан на границе с Таджикистаном.

"Наступательные атаки противника были отбиты, и они понесли большие и беспрецедентные потери, в результате которых 55 вражеских солдат были убиты и 90 ранены", — заявил сказал губернатор Тахара Абдулла Карлук.

Сейчас объективных подтверждений этому утверждению нет.

Министерство обороны заявило, что осуществляло авиаудары по позициям "Талибана" в окрестностях Талокана. По данным ведомства, в результате этого погибло более десятка боевиков.

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