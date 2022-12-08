В Афганистане талибы впервые после захвата власти публично казнили человека

Террористическая группировка "Талибан", захватившая власть в Афганистане, 7 декабря казнила мужчину, обвиненного в убийстве. Это стало первой официально подтвержденной публичной карой с тех пор, как радикальная исламистская группировка пришла к власти.

Об этом пишет ABC News.

Талибы казнили мужчину по имени Таджмир. Известно, что его 5 лет назад осудили за убийство и кражу мотоцикла и мобильного телефона. За казнью в западной провинции Фарах наблюдали сотни зрителей и лидеры талибов.

Казнь лично одобрил верховный лидер движения "Талибан", а также три высших суда страны, "решения принимали очень тщательно".

Реакция ООН

Журналисты издания Reuters пишут, что миссия Организации Объединенных Наций в Афганистане и представитель Управления ООН по правам человека в Женеве выступили с заявлениями, в которых осудили казнь и призвали талибов немедленно ввести мораторий на такой вид наказания.

Представитель Управления ООН по правам человека Джереми Лоуренс заявил, что "смертная казнь несовместима с фундаментальными принципами прав человека и ее применение несовместимо с полным уважением к праву на жизнь".

Представитель талибов заявил в ответ, что карательное правосудие является правом членов семей жертв.

"Если они хотят простить, они могут простить. Если они хотят казнить, они могут казнить... возмездие — это божественный приказ, и он должен быть исполнен", — сказал заместитель официального представителя талибов Юсуф Ахмади.

Напомним:

Талибы арестовали профессора университета Файзуалла Джалала, открыто критиковавшего правительство. Талибы обвинили профессора в "дурацких высказываниях в социальных сетях, которые провоцировали людей против правительства и играли с человеческим достоинством".

арестовали профессора университета Файзуалла Джалала, открыто критиковавшего правительство. Талибы обвинили профессора в "дурацких высказываниях в социальных сетях, которые провоцировали людей против правительства и играли с человеческим достоинством". Кроме того, талибы призвали торговцев в магазинах одежды обезглавить манекены, чтобы не навлечь немилость Аллаха. Они заявили, что ислам отрицательно относится к изображению не только Бога и пророков, но и человеческих фигур.

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