В Афганистане талибы захватили тюрьму и освободили всех заключенных

В Афганистане талибы захватили тюрьму и освободили всех заключенных

Город заранее в провинции Нимроз стало первой региональной столицей, которая попала к повстанцам.

В охваченном боевыми действиями Афганистане талибы заявили о захвате тюрьмы и освобождения всех заключенных, отбывавших там наказание.

Об этом сообщает BBC.

Талибы в Афганистане захватили тюрьму в северной провинции Джавжан. На видео в социальных сетях видно, как сотни заключенных выходят из тюрьмы в городе Шерберхан в субботу после нападения повстанцев.

Талибаны взяли город под контроль, сделав его второй региональной столицей, которая попала к боевикам. Это сильный удар по силам безопасности, поскольку бои разворачиваются по всей стране.

Насилие также бушует в других частях страны, поскольку талибы продолжают стремительно продвигаться, вытесняя тысячи мирных жителей.

Город заранее в провинции Нимроз стало первой региональной столицей, который захватили повстанцы в пятницу. Другие столицы провинций, которые подвергаются давлению, включают Герат на западе и южные города Кандагар и Лашкар -га.

Напомним, что Афганистане в пятницу, 6 августа, представители радикального исламистского движения "Талибан" захватили столицу Зарандж в провинции Нимроз и застрелили директора правительственного медиацентра Даву Хана Менапала.

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