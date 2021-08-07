В Афганистане талибы захватили тюрьму и освободили всех заключенных

Город заранее в провинции Нимроз стало первой региональной столицей, которая попала к повстанцам.
В охваченном боевыми действиями Афганистане талибы заявили о захвате тюрьмы и освобождения всех заключенных, отбывавших там наказание.
Об этом сообщает BBC.
Талибы в Афганистане захватили тюрьму в северной провинции Джавжан. На видео в социальных сетях видно, как сотни заключенных выходят из тюрьмы в городе Шерберхан в субботу после нападения повстанцев.
Талибаны взяли город под контроль, сделав его второй региональной столицей, которая попала к боевикам. Это сильный удар по силам безопасности, поскольку бои разворачиваются по всей стране.
Насилие также бушует в других частях страны, поскольку талибы продолжают стремительно продвигаться, вытесняя тысячи мирных жителей.
Город заранее в провинции Нимроз стало первой региональной столицей, который захватили повстанцы в пятницу. Другие столицы провинций, которые подвергаются давлению, включают Герат на западе и южные города Кандагар и Лашкар -га.
Напомним, что Афганистане в пятницу, 6 августа, представители радикального исламистского движения "Талибан" захватили столицу Зарандж в провинции Нимроз и застрелили директора правительственного медиацентра Даву Хана Менапала.