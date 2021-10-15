В Афганистане трое смертников подорвали себя в мечети — погибли больше 60 человек

В Афганистане трое смертников подорвали себя в мечети — погибли больше 60 человек

Людей в здании было очень много, потому что они пришли на важную для мусульман пятничную молитву.

В одной из мечетей афганского Кандагара произошел мощный взрыв. Погибли 62 человека, еще почти семь десятков человек — травмированы.

Об этом 15 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

По предварительным данным, это был теракт, который совершили три смертника. Один из них подорвался возле входа. Двое — внутри здания. Там было много верующих — они пришли на важную для мусульман пятничную молитву.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственности. Однако ожидается, что это сделают боевики "Исламского государства", которые враждуют с талибами. В прошлый раз после теракта в мечети другого афганского города — Кундуза — именно так и произошло. Тогда погибли полсотни человек.

Новости мира: из-за взрыва в одной из афганских мечетей погибли 62 человека

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