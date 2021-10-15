В Афганистане трое смертников подорвали себя в мечети — погибли больше 60 человек

Людей в здании было очень много, потому что они пришли на важную для мусульман пятничную молитву.
В одной из мечетей афганского Кандагара произошел мощный взрыв. Погибли 62 человека, еще почти семь десятков человек — травмированы.
Об этом 15 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.
По предварительным данным, это был теракт, который совершили три смертника. Один из них подорвался возле входа. Двое — внутри здания. Там было много верующих — они пришли на важную для мусульман пятничную молитву.
Пока ни одна организация не взяла на себя ответственности. Однако ожидается, что это сделают боевики "Исламского государства", которые враждуют с талибами. В прошлый раз после теракта в мечети другого афганского города — Кундуза — именно так и произошло. Тогда погибли полсотни человек.