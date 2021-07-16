В Афганистане убили лауреата Пулитцеровской премии: он освещал столкновения между талибами и афганскими силами

В Афганистане убили лауреата Пулитцеровской премии: он освещал столкновения между талибами и афганскими силами

Даниш Сиддикуи — фотожурналист агентства Reuters, лауреат Пулитцеровской премии 2018 года.

16 июля у пограничного перехода между Афганистаном и Пакистаном убили корреспондента Reuters. В тот момент он освещал столкновения между афганскими силами безопасности и представителями группировки "Талибан".

Об этом сообщили в издании Reuters.

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На территории перехода Даниш Сиддикуи работал журналистом с начала текущей недели, 12 июля, в составе афганского спецподразделения, базирующаяся в южной провинции Кандагар. Журналист и старшего афганского офицера убили во время перекрестного боя между афганскими спецсилами и талибами в районе пограничного перехода с Пакистаном. Афганские силы пытались отбить атаку талибов на рыночную площадь в населенном пункте Спин-Болдак.

"Мы срочно ищем больше информации, сотрудничая с органами власти в регионе", — заявили президент Reuters Майкл Фриденберг и главный редактор Алессандра Галлони.

Даниш Сиддикуи работал в Reuters с 2010 года. Он освещал войны в Афганистане и Ираке, кризис беженцев рохинджа, протесты в Гонконге и землетрясения в Непале. В 2018 году стал лауреатом Пулитцеровской премии в номинации "художественная фотография" за серию снимков, посвященных беженцам из рохинджа.

Got a 15 minute break during almost 15 hours of back to back missions. pic.twitter.com/Y33vJYIUlr — Danish Siddiqui (@dansiddiqui) July 13, 2021

Напомним, главной горячей точкой на планете, без преувеличения становится Афганистан. Ежедневно новые бои, гибель мирного населения, и наступление террористов движения Талибан. Однако американские военные лишь ускоряют свой выход из страны, и поддерживают афганцев словам беспокойства.

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