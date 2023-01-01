В Афганистане вблизи аэропорта прогремел взрыв: есть жертвы

В столице Афганистана снова неспокойно.

Вблизи военного аэропорта Кабула произошел взрыв, в результате инцидента погибли несколько человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел.

"Сегодня утром у военного аэропорта Кабула произошел взрыв, в результате которого несколько наших граждан получили мученическую смерть и ранения", — заявил представитель министерства Абдул Нафи Такор.

Чиновник добавил, что в настоящее время происходит расследование происшествия.

Местные жители сообщили, что около 8 утра в районе воинской части афганской столицы раздался громкий взрыв. Они сказали, что район был оцеплен силами безопасности, которые перекрыли все дороги.

Напомним, ранее в Кабуле американский беспилотник уничтожил лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири, когда он находился на балконе дома, ставшего его убежищем.

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