В Афганистане вооруженные люди ворвались в мечеть во время молитвы: что известно о жертвах

Вечером 29 апреля вооруженные люди напали на мечеть на западе Афганистана во время молитвы. Боевики убили по меньшей мере 5 человек, еще троих – ранили.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя губернатора провинции.

Личности нападающих не установлены

Талибан заявил, что сосредоточен на восстановлении безопасности с момента прихода к власти после вывода иностранных войск в 2021 году. Впрочем, нападения на мечети, религиозные семинарии и правительственные здания продолжаются, несмотря на окончание 20-летней войны.

Ответственность за нападения взяла на себя воинственная группировка "Исламское государство".

В основном провинция Западное Сердце, граничащая с Ираном, является домом для шиитского религиозного меньшинства, которое подверглось одному из самых жестоких нападений на мирное население в кровавой истории Афганистана.

Ранее в Афганистане произошло очередное землетрясение, разрушившее целые села.

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