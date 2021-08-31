В Афганистане возобновились бои за неподконтрольную провинцию, боевики несут тяжелые потери

В Афганистане возобновились бои за неподконтрольную провинцию, боевики несут тяжелые потери

Нападение талибов удалось отбить, но боевые действия продолжаются.

В Афганистане возобновились боевые действия вокруг еще не контролируемой талибами провинции Панджшер. Боевики радикального движения "Талибан" атаковали позиции сил сопротивления в нескольких местах.

Об этом сообщает CNN.

Как сообщил один из командиров сил сопротивления в Панджшере, нападение талибов удалось отбить, но боевые действия продолжаются, "Талибан" якобы потерял сотни бойцов погибшими. В районе перевала Хавак, соединяющийся с Панджшер, идут тяжелые бои. В регионе периодически пропадает Интернет.

Напомним: Соединенные Штаты завершили вывод своих войск из Афганистана — из Кабула вылетел последний американский самолет. Военная операция, длившаяся 20 лет, — завершена, это подтвердили в Пентагоне. За две недели эвакуировали более 120 тысяч человек. В то же время, в Афганистане осталось более сотни американцев, которые не смогли добраться до аэропорта Кабула. Так же как и тысячи афганцев, сотрудничавших с США.

— из Кабула вылетел последний американский самолет. Военная операция, длившаяся 20 лет, — завершена, это подтвердили в Пентагоне. За две недели эвакуировали более 120 тысяч человек. В то же время, в Афганистане осталось более сотни американцев, которые не смогли добраться до аэропорта Кабула. Так же как и тысячи афганцев, сотрудничавших с США. Министерство иностранных дел Украины сообщило, что эвакуация граждан из Афганистана продолжится после 31 августа. Маршруты возвращения украинцев могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула. . Новости мира: миссия США в Афганистане закончилась – что теперь там творится

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