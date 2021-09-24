В Афганистане возобновят казни и ампутации конечностей: интервью с представителем "Талибана"

"Отрубание рук совершенно необходимо для обеспечения безопасности", — заявляют талибы.

После захвата власти в Афганистане "Талибан" готовится возобновить казни и ампутации конечностей, которые ранее публично происходили на спортивном стадионе Кабула.

Об этом в интервью The Associated Press сообщил сооснователь радикального исламистского движения мулла Норуддин Тураби, бывший министр юстиции и экс-глава "Министерства пропаганды добродетели и предотвращения порока", который сейчас отвечает за тюрьмы.

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Во время предыдущего правления "Талибана", осужденных убийц обычно казнили одним выстрелом в голову, выпущенным членом семьи жертвы. Стрелку также предлагалось взять "кровавые деньги" и позволить преступнику остаться в живых.

Осужденным за кражу ранее ампутовувалы руки и ноги, в зависимости от степени тяжести преступления.

Отвечая на вопрос журналистов, Тураби отверг возмущение такими наказаниями, сказав, что благодаря им "у нас была полная безопасность во всех частях страны". Он также предостерег мир от вмешательства в дела новых "правителей" Афганистана.

"Все критиковали нас за наказания на стадионе, но мы ничего не говорили об их законах и наказаниях, — заявил один из лидеров талибов. — Никто не скажет нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и будем устанавливать свои законы на основе Корана".

По его словам, теперь дела о преступлениях будут рассматриваться в суде, в том числе и женщинами, однако "основой законов Афганистана будет Коран" и наказания, которые практиковались до вторжения американских и британских войск в 2001 году, будут возобновлены.

"Отрубание рук совершенно необходимо для обеспечения безопасности, — заявил Тураби, указав, что это имеет сдерживающий эффект. Он добавил, что "власть" изучает вопрос о том, применять ли наказания публично, и "разработает политику".

Заметим, что в последние дни в Кабуле боевики "Талибана" возобновили публичное осуждение мужчин, обвиняемых в мелких кражах.

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Так, по меньшей мере дважды на этой неделе мужчин в Кабуле пихали в кузов пикапа со связанными руками и выставляли напоказ для унижения. Некоторым из них вешали на шею или засовывали в рот черствый хлеб.

Комментируя действия нового "правительства" Афганистана, Тураби заявил, что теперь талибы позволят телевидение, мобильные телефоны, фото и видео, "потому что это потребность людей, и мы серьезно к этому относимся".

Он добавил, что талибы также рассматривают СМИ как способ распространения своих идей. "Теперь мы знаем, что вместо сотен, мы можем достичь миллионов", — сказал он, добавив, что если наказания все же будут публичными, то люди смогут снимать их на видео или фотографировать, чтобы распространить сдерживающий эффект.

Как сообщалось, 23 сентября Украина эвакуировала из Афганистана еще около 100 граждан.

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