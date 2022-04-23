В Афганистане взрыв в мечети унес жизни более 30 человек: среди жертв — дети

В Афганистане взрыв в мечети унес жизни более 30 человек: среди жертв — дети

Теракт случился во время молитвы, на которую местные жители пришли целыми семьями.

В пятницу 22 апреля в мечети города Кундуз на севере Афганистана в результате террористического акта погибли по меньшей мере 33 человека и более четырех десятков получили ранения.

Об этом сообщает aljazeera со ссылкой на захватившего власть в стране спикера Талибана министра информации Забихуллу Муджахида.

"Взрыв произошел в мечети в районе Имам-Сахиб в Кундузе, погибли 33 мирных жителя, включая детей", — сообщил он, добавив, что еще 43 человека получили ранения.

Муджахид назвал исполнителя нападения в Кундуге причастным к "мятежникам и злым элементам", не конкретизировав, кого именно он имеет в виду.

Взрыв в мечети в Кундузе стал еще одним из целого ряда подобных терактов. За два дня до инцидента в результате взрыва в мечети шиитской в Мазар-Шарифе погибли по меньшей мере 12 человек, еще 58 получили ранения. За этот теракт взяло на себя ответственность региональное отделение джихадистской организации "Исламское государство" (ИД).

Несмотря на заявления представителей Талибана о победе над Исламским государством, в Афганистане существует ветвь ИД с атрибутом Хорасан. Она охватывает историческую территорию в Центральной Азии не только нынешнего Афганистана, но Пакистана, Ирана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

ИД-Хорасан придерживается строгого истолкования исламского права и часто использует насильственные средства принуждения для достижения своих целей: публичные казни, убийства старейшин племен или закрытие школ. Главная цель этой ветви ИД – сделать Хорассан провинцией глобального халифата Исламского государства.

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Напомним, в Афганистане вооруженные боевики, представившиеся талибами, устроили расстрел на свадьбе, чтобы те не слушали музыку.

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