В Афганистане женщин будут забивать до смерти камнями за измену

Талибы заявили, что практика публичных казней женщин будет одним из элементов борьбы против "влияния Запада".
Верховный лидер группировки "Талибан" Хайбатулла Ахундзада заявил, что в Афганистане вернутся к публичным казням женщин за измену.
Об этом информирует The Guardian.
"Мы будем пороть женщин... будем забивать их камнями до смерти публично", — сообщил он.
"Вы можете назвать это нарушением прав женщин, когда мы публично побиваем их камнями или бичуем за прелюбодеяние, потому что они противоречат вашим демократическим принципам, но я представляю Аллаха, а вы — Сатану", — сказал он.
Кроме того, он заявил, что практика публичных казней женщин будет одним из элементов борьбы против "влияния Запада".
Напомним, ранее сообщалось, что в Афганистане талибы запрещают противозачаточные средства.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Афганистане талибы впервые после захвата власти публично казнили человека.
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