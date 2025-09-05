В Афганистане женщины погибали под завалами: талибы спасали мужчин первыми

Землетрясение в Афганистане. / © Associated Press

В Афганистане после разрушительного землетрясения женщины и девушки оказались в особо трагической ситуации: из-за строгих ограничений талибского режима они были вынуждены ждать помощи, тогда как мужчин и детей спасали в первую очередь. Эта трагедия, как отмечают в ООН, стала символом двойных стандартов, подверженных афганскому обществу.

Об этом пишет The New York Times.

Игнорирование пострадавших женщин

Как сообщает The New York Times, из-за запрета физического контакта между мужчинами и женщинами, не являющимися родственниками, многим пострадавшим женщинам не оказали своевременной помощи. Некоторые из них ждали, пока прибудут женщины из других деревень, чтобы их достали из-под завалов.

«Нас собрали в одном углу и забыли о нас. Никто не подошел, не спросил, что нам нужно», — рассказала 19-летняя Айша из провинции Кунар.

По ее словам, многие раненые женщины и девушки-подростки остались без помощи. Волонтер Тахзибулла Мухазеб подтвердил, что спасатели-мужчины не спешили вытаскивать женщин из-под обломков.

«Казалось, женщины были невидимыми. Мужчин и детей лечили первыми, а женщины сидели в стороне и ждали помощи», — добавил он.

В некоторых случаях спасатели, чтобы избежать контакта, вытаскивали женщин только за одежду.

Ограничения, усугубляющие кризис

Представитель UN Women в Афганистане Сьюзан Фергюсон подчеркнула, что в этой катастрофе женщины и девушки пострадали больше всего, поэтому их потребности должны быть в центре внимания. Однако решение проблемы усложняется.

Афганистан уже несколько лет страдает от дефицита медицинских работников, особенно женщин. В прошлом году «Талибан» запретил женщинам учиться в медицинских учреждениях, что только усугубило ситуацию.

Кроме того, женщинам запрещено учиться после 6 класса, путешествовать без сопровождения мужчины и работать в большинстве сфер, в том числе в гуманитарных организациях. Сотрудницы ООН сталкивались с преследованиями и угрозами, что заставило агентства переводить их на дистанционную работу.

Лицемерие режима Талибана

На фоне этих трагических событий бывшая работница ЦРУ Сара Адамс привлекла внимание к еще одному скандалу. Она обнародовала фото жен высокопоставленных талибов, свободно путешествующих по дипломатическим паспортам с фотографиями.

Эта кампания под названием «Taliban Housewives» имеет целью разоблачить лицемерие режима, запрещающего афганским женщинам иметь фото в официальных документах. Хотя ранее талибский лидер Хибатулла Ахундзада издал устный указ о таком запрете, после огласки власти Талибана заявили, что фото в документах для женщин внутри страны являются «добровольными», но обязательными для живущих за границей.

Адамс подчеркнула, что жены талибов «не являются невинными наблюдателями». Они пользуются привилегиями и путешествуют по миру, пока их согражданки лишены даже базовых прав.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 6 баллов пострадали более 1500 человек, сообщило в своем заявлении министерство внутренних дел Афганистана, контролирующее движение «Талибан». Как отмечается, количество погибших достигло 622 человек. Ранее государственное вещание «Радио и телевидение Афганистана» (RTA) сообщило о количестве жертв около 500 человек.

Также в Дагестане было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Толчки почувствовали жители многих населенных пунктов. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 километров, в 51 км к северо-западу от Дербента и в 28 км к востоку от города Избербаш. Кадрамы события в соцсетях поделились жители разных городов Дагестана. В частности, во время игры между командами «Магма» и «Азерпетрол» на стадионе четко почувствовали толчки, но матч продолжился.