В Афинах "коктейлями Молотова" сожгли автомобиль работницы посольства Италии

Утром в пятницу, 2 декабря, в столице Греции неизвестные злоумышленники с помощью "коктейлей Молотова" уничтожили один из двух автомобилей на стоянке резиденции первого советника посольства Италии.

Об этом сообщает издание GR Times.

Кроме загоревшегося автомобиля, огонь повредил еще один автомобиль, который стоял рядом. На месте происшествия полиция обнаружила бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, зажигалки и спички.

Уничтоженный автомобиль принадлежит итальянской дипломатке, первому советнику посольства в Афинах Сюзанне Шляйн.

Министерство иностранных дел Италии обнародовало заявление, в котором "решительно осудило серьезный уголовный акт против Сюзанны Шляйн и ее семьи".

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Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони заявила, что это "вероятное нападение анархистского происхождения".

Греческие власти также решительно осудили это нападение.

"Такие неприемлемые действия никоим образом не нарушат отличные отношения и давние дружеские связи между Грецией и ее партнером и союзником Италией", — говорится в заявлении МИД Греции.

Нападения на политические дипломатические цели, банки или иностранные компании с использованием самодельных зажигательных устройств, которые наносят ущерб, но редко приводят к жертвам, являются частым явлением в Греции. Полиция обвиняет в их совершении ультралевые или анархистские группы.

Напомним, в среду, 30 ноября, в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв. Из-за этого пострадал один из сотрудников дипломатического ведомства.

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