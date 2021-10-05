В Афинах неизвестный угрожал устроить взрыв перед парламентом страны

Мужчину задержали.

В греческих Афинах человек на пикапе выехал на площадь перед парламентом и угрожал полиции устроить взрыв.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 5 октября.

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Для безопасности правоохранители сразу же перекрыли все вокруг. Когда же мужчины удалось задержать, то в его машине нашли канистру с бытовым газом. На автомобиле было видно надпись "Турки управляют Грецией. Доказательство внутри".

В последнее время из-за споров по морским границам и соответствующих прав на бурение нефти и газа в Средиземноморье между Грецией и Турцией значительно возросло напряжение в отношениях.

Новости мира: в Афинах мужчина выехал на площадь перед парламентом и угрожал устроить взрыв

Как сообщалось, в итальянском городе Римини в субботу, 11 сентября, выходец из Сомали напал с ножом на пятерых человек, в том числе ребенка. Отмечается, что инцидент произошел в автобусе №11, когда две контролер попросили у мужчины показать билет на проезд. Иностранец в ответ вытащил нож и ранил обоих сотрудниц.

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