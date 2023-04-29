В африканской пустыне сгорел заживо гонщик, бывший напарником легендарного украинского пилота

Француз Лоран Лихтлойхтер был известным штурманом, участвовавшим в ралли "Дакар" с 2009 года, соревнуясь на грузовиках и легковых автомобилях.

Во время этапа Morocco Desert Challenge ралли "Дакар" из-за несчастного случая погиб 46-летний французский штурман Лоран Лихтлойхтер. У погибшего был огромный гоночный опыт и в свое время он был напарником легендарного украинского пилота Вадима Нестерчука, который также погиб во время гонки десять лет назад.

Об этом сообщает издание The Checkered Flag.

Трагедия произошла в африканской пустыне в Марокко. Видимость на гоночной трассе была чрезвычайно низкой из-за пыли, что затрудняло четкий обзор для водителей.

На 54-километровой отметке четвёртого этапа гонки автомобиль Polaris, в котором находились штурман Лоран Лихтлойхтер и пилот Патрис Гарруст остановился. Здесь на скорости 140 км/ч в него врезался другой автомобиль. Удар пришелся на сторону штурмана и был такой силы, что машина моментально вспыхнула.

Лоран Лихтлойхтер сгорел заживо, а его 56-летний напарник сумел выбраться из машины, получив сильные ожоги.

Погибший был ветераном-штурманом, участвовал в ралли "Дакар" с 2009 года, соревнуясь на грузовиках и автомобилях.

Его достижения включают победу в Desafio Guarani 2015 в Аргентине и чемпионат серии Dakar с Питером Джерри. Кроме того, он работал с Акирой Миурой, чтобы обеспечить второе место в их дебютном ралли "Шелковый путь".

Самым заметным достижением Лихтлойхтера стала победа на ралли "Дакар" в категории T2 для серийных автомобилей в 2018, 2021 и 2022 годах.

Среди пилотов, с которыми француз работал на Дакаре, были Сильвен Беснар, Борис Гарафулич, Дидье Панисси, Шимон Рута, Ясир Сейдан и украинец Вадим Нестерчук — основатель и пилот первой украинской команды SIXT UKRAINE. Легендарный украинский гонщик тоже погиб во время соревнований в июне 2013 года – от обезвоживания в пустыне Руб-эль-Хали, ОАЭ.

Напомним, в Бразилии во время тренировки погиб спортсмен, которому в рот залетела пчела. Муж ее сглотнул и, вероятно, она его ужалила, из-за чего у него началась аллергическая реакция.

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