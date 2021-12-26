В африканской стране Буркина-Фасо объявили двухдневный траур из-за убийства больше 40 человек

В африканской стране Буркина-Фасо объявили двухдневный траур из-за убийства больше 40 человек

Всего в результате боевых действий в регионе погибли по меньшей мере две тысячи человек.

В охваченной боевыми действиями Буркина-Фасо объявили двухдневный траур. На севере этой африканской страны экстремисты убили 41 человека. Среди них – члены созданного для поддержки армии отряда самообороны "Волонтеры защиты Родины" и его лидер Ладжи Йоро. Идентификация всех жертв продолжается.

Массовое убийство произошло в четверг, 23 декабря. Траур объявили на 26 и 27 декабря. Об этом сообщает arabnews.com.

"Розыскная миссия в районе засады вооруженных террористических формирований... обнаружила 41 тело. Президент объявил национальный траур на 48 часов", – говорится в заявлении правительства Буркина-Фасо, опубликованном вечером 25 декабря.

Местные СМИ сообщают, что засада была направлена на колонну торговцев в сопровождении отряда самообороны близ Уахигуя, города недалеко от границы Мали.

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Отметим, что в ноябре произошло еще одно массовое убийство в этом неспокойном районе. Тогда убили 57 человек, среди которых 53 – жандармы. А в начале декабря в соседней Мали произошел взрыв, в результате чего погибли семь миротворцев ООН, а еще трое получили серьезные ранения.

Напомним, боевые действия в Буркина-Фасо, а также соседних Мали и Нигере продолжаются с 2012-2015 годов. Правительства стран сражаются с вооруженными группировками боевиков, связанными с террористическими "Аль-Каидой" и "Исламским государством".

В результате боевых действий по меньшей мере две тысячи человек погибли, а 1,4 миллиона были вынуждены бежать из опасного региона.

Раньше сообщалось, что власти африканского государства Мали, потерявшего контроль над северными регионами страны, пригласили "для борьбы с террористами" российскую частную военную компанию.

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