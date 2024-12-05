В африканской стране свирепствует неизвестная смертельная болезнь

На юго-западе Демократической Республики Конго более 3000 человек были поражены неизвестной инфекцией, вызывающей болезнь с симптомами лихорадки. По меньшей мере, 79 человек уже умерли.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Заболевшие люди испытывают головную боль, у них появляется насморк, кашель, затрудненное дыхание и анемия. Среди умерших от болезни много несовершеннолетних в возрасте 15-18 лет.

В провинцию Кванго, где наиболее распространена болезнь, направили группы быстрого реагирования, чтобы контролировать случаи и исследовать природу болезни.

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Ситуация вызывает беспокойство, поскольку количество инфицированных людей продолжает расти. Проблема усложнена тем, что болезнь распространена в сельской местности, где недостаточное обеспечение лекарствами.

"Следует отметить, что в больнице в Панге не хватает лекарств, чтобы справиться с этой эпидемией. Нам очень нужна помощь", — сказал местный депутат в эфире радио Top Congo.

По его словам, только в период с 10 по 26 ноября здесь заболели и умерли около 67 человек.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщил BBC, что они "отправили группу в отдаленный район для сбора образцов для лабораторных исследований".

Власти призвали население сохранять спокойствие и бдительность. Людям советуют мыть руки с мылом, избегать массовых скоплений и не прикасаться к телам умерших без квалифицированного медицинского персонала.

Напомним, в странах Африки была зафиксирована неожиданная вспышка смертельной лихорадки – оспы обезьян. Недуг унес жизни нескольких сотен человек, а первые случаи заболевания зафиксировали вне континента – в Пакистане и Швеции.

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