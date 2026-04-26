В африканской стране убили главного союзника Москвы

Министр обороны Мали Садио Камара (слева) во время визита в Москву / © Associated Press

Реклама

В африканской стране Мали местные повстанцы ликвидировали министра обороны Садио Камару, которого называли главным союзником России. На стороне правительственных войск этой страны воюют российские наемники, которых также уничтожают.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Для убийства генерала использовали грузовик со взрывчаткой, которым управлял смертник.

Реклама

Атака произошла в резиденции Камары в Кати, хорошо укрепленном военном городке примерно в 15 км к северо-западу от столицы Бамако, где также проживает временный президент Ассими Гоита.

Генерал Камару был убит во время скоординированных атак на военные объекты по всей стране, осуществленных группировкой, связанной с «Аль-Каидой», и туарегскими повстанцами.

Вооруженные группы в Мали, которые ранее воевали друг с другом, теперь объединили силы для нападения на своего общего врага — правительственные силы.

Камара был центральной фигурой в военном правительстве, которое захватило власть после двух переворотов подряд в 2020 и 2021 годах.

Реклама

Он был одной из самых влиятельных фигур в правящем военном руководстве и рассматривался как возможный будущий лидер Мали.

Аналитики называют смерть Камары «серьезным ударом по вооруженным силам страны».

Временный президент страны Ассими Гоита во время атаки не пострадал.

Когда произошло нападение, его перевели в безопасное место, поэтому он остается командующим военными.

Реклама

Напомним, ранее сообщалось, что в Мали был сбит российский вертолет с наемниками. Все, кто были на борту, не выжили.