В африканской стране в результате взрыва погибли семеро миротворцев ООН, еще трое — получили ранения

В африканской стране в результате взрыва погибли семеро миротворцев ООН, еще трое — получили ранения

Колонна миротворцев направлялась в город Севаре, когда произошел взрыв.

В африканской стране Мали произошел взрыв, в результате которого погибли семеро миротворцев ООН, а еще трое - получили серьезные ранения.

Об этом сообщает AFP.

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Взрыв произошел в районе Бандиагара, когда колонна миротворцев направлялась в город Севаре. Как пишет издание, нападение совершили боевики, связанные с Аль-Каидой или группировкой "Исламское государство".

Стоит отметить, что Мали являются эпицентром боевых действий джихадистов. Военный конфликт длится с 2012 года и в течение трех лет распространился на соседние страны Нигер и Буркина-Фасо. В результате боевых действий тысячи людей по всему региону стали жертвами, около двух миллионов бежали из страны.

Ранее сообщалось, что власти африканского государства Мали, потерявшего контроль над северными регионами страны, пригласили "для борьбы с террористами" российскую частную военную компанию.