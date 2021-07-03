В Африке COVID-19 распространяется со скоростью лесного пожара: в ООН предупреждают об угрозах от пандемии

В Африке COVID-19 распространяется со скоростью лесного пожара: в ООН предупреждают об угрозах от пандемии

Гутерриш подчеркнул, что без международной солидарности не обойтись.

В Африке COVID-19 распространяется со скоростью лесного пожара, что может привести к его дальнейшей мутации и появлению варианта, против которого вакцины будут неэффективны. В этой ситуации в опасности окажутся как глобальный север, так и глобальный юг.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в ходе своего визита в эту страну.

"Микроскопический вирус уже убил почти четыре миллиона человек. Он серьезно подорвал экономику во всем мире. Мы еще не победили этот вирус", — сказал Гутерриш.

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По словам главы ООН, без международной солидарности не обойтись, напомнив, что в странах Европейского Союза насчитывается сейчас 67,8 доз вакцин на 100 жителей, а в Африке — 1,8 доз на 100 жителей.

Гутерриш в который раз заявил о необходимости принятия Глобального плана вакцинации, добиваться увеличения количества производства вакцин минимум вдвое и добиваться их справедливого распределения.

Напомним, что в Южно-Африканской Республике в пятницу, 2 июля, зарегистрировали 24 270 новых случаев заражения COVID-19. Это самый высокий суточный показатель заболеваемости в стране с начала пандемии.

Также Южно-Африканская Республика 27 июня объявила об усилении карантина в связи со всплеском заболеваемости коронавирусом.

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