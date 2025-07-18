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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В Африке ликвидировали "вагнеровца", который тренировал боксера Поветкина — СМИ

Игорь Нестеров погиб во время выполнения боевого задания в Мали, а ранее участвовал в войне против Украины.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Игорь Нестеров (слева) и Александр Поветкин

Игорь Нестеров (слева) и Александр Поветкин / © скриншот с видео

В Африке в Мали убили наемника ЧВК «Вагнер» Игоря Нестерова, который был тренером российского боксера Александра Поветкина.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на информированный источник.

Нестеров был ликвидирован во время выполнения боевого задания в северо-западной части Африки.

Кроме миссий в Мали, Нестеров также воевал против Украины и позировал на фото вместе с другими российскими военными. Воспитанник наемника — Поветкин — также поддержал российскую войну против Украины.

Игорь Нестеров и российские военные / © Hromadske.ua

Игорь Нестеров и российские военные / © Hromadske.ua

Напомним, в июне наемники «Вагнера» заявили о том, что «завершают основную миссию» в Мали и возвращаются в Россию.

Что «вагнеровцы» делали в Мали?

С 2012 года Мали находится в состоянии политической нестабильности. Текущая власть сформировалась после государственного переворота 2020 года, который возглавил командир спецбатальона Ассими Гойта, устранив президента Ибрагима Бубакара Кейту. Новый режим получил поддержку со стороны России, в частности через сотрудничество с вооруженными формированиями, связанными с ЧВК «Вагнер».

После бунта в 2023 году часть наемников «Вагнера» отказались подписывать контракты с Минобороны РФ и была переброшена в Африку, где продолжила свою деятельность, участвуя в вооруженных конфликтах.

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