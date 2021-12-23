В Африке от загадочной болезни умерло почти 100 человек: какие симптомы у неизвестного недуга

В Африке от загадочной болезни умерло почти 100 человек: какие симптомы у неизвестного недуга

По данным Минздрава Южного Судана, смерть от болезни фиксируют у пожилых людей и детей.

В Южном Судане, Восточная Африка, неизвестная болезнь унесла более 100 жизней. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расследует загадочный недуг.

Об этом сообщает ABC News сообщил комиссар округа Фангак Билл Бутрос Билл.

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По его словам, в округе Фангак, штат Джонглей, от неизвестной болезни умерли 97 человек О станном летальном случае зафиксировали у пожилой женщины 23 декабря. Она стала 97 жертвой загадочной болезни. Согласно информации Минздрава Южного Судана, в основном зафиксирована смерть среди пожилых людей и детей в возрасте от 1 до 14 лет.

Симптомы загадочной болезни:

кашель,

диарея,

лихорадка,

головная боль,

боль в груди, суставах,

потеря аппетита,

слабость тела.

Как пишет издание, представитель ВОЗ для Африки Коллинз Боакье-Аджеманг сообщил, что агентство начало расследовать вспышку в ноябре, но в настоящее время специалисты не располагают дополнительными деталями.

Комиссар округа отмечает, что на территории округа Фангак создали мобильные клиники для лечения людей. В этом помогли неправительственные организации, доставившие медицинские товары.

Как сообщалось ранее, в Нигерии загадочная болезнь убила девушку, еще более 30 человек госпитализированы.

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