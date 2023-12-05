В Африке погибли рекрутеры российского ЧВК: спецслужбы РФ обвиняют Украину

В Либерии при загадочных обстоятельствах погибли трое россиян, проводивших вербовку к незаконному вооруженному формированию "Редут".

Об этом пишет российский телеграмм-канал, ссылаясь на источники в спецслужбах.

По данным пропагандистов, автомобиль с вербовщиками атаковали FPV-дроны. Все трое мужчин погибли, водитель получил ранения.

Интересно, что пропандисты заявляют, что атака дронами-камикадзе выглядит результатом работы "специалистов высшего класса".

"Такие выросли в результате нынешнего конфликта в Украине", — считают они.

По данным источника в ГРУ РФ, что это якобы дело рук "украинских спецслужб".

"Сейчас, конечно, идет борьба за африканские рекруты, однако здесь четко виден украинский след — была атакована именно та машина, в которой ехали вербовщики. Атаку проводили вблизи", — говорит источник.

Что известно о ЧВК "Редут"

По открытым данным, частная военная компания "Редут" ("Щит") — это российское незаконное вооруженное формирование, состоящее из наемников. Использовалось для охраны объектов нефтегазовой отрасли в Сирии и подготовки российского вторжения в Украину. В 2022 году приняло участие в войне против Украины.

Напомним, в ноябре 2023 года в ISW сообщали, что на смену "Вагнеру" в Украину на войну пришли два НДС. Одна из них – "Редут".

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