В Африке произошел один из сильнейших штормов на южном полушарии: что известно (фото и видео)

Непогода в Африке повлекла за собой наводнения и оползни, некоторые регионы остались без элктрики и связи.

Тропический шторм "Фредди" унес жизни более сотни человек. Он произошел в субботу, 11 марта, в Мозамбике и Малави, на юге Африки. По данным Всемирной метеорологической организации, этот шторм является одним из самых сильных, когда-либо зафиксированных в южном полушарии.

Об этом информирует агентство Reuters.

Непогода накрыла центральную часть Мозамбика, срывая крыши со зданий. Случилось наводнение в районе порта Келимане. Также проливные дожди вызвали оползни в Малаве.

В некоторых населенных пунктах Мозамбика пропало электроснабжение и связь. Из-за этого о масштабах ущерба и количестве жертв в стране точно не сообщают. В Малави из-за непогоды погибли по меньшей мере 99 человек. Об этом заявил комиссар Департамента по ликвидации последствий стихийных бедствий Чарльз Калемба.

Из-за непогоды в Африке погибли более ста человек

Ранее мы сообщали о непогоде в Киеве. Так, поздним вечером 4 марта в столице произошла первая весенняя гроза вместе со снегом и сильным ветром. Местные жители зафиксировали атмосферные кадры необычной погоды.

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