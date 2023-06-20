В Африке разбился украинский вертолет миротворческой миссии: что известно (фото)

В аэропорту малийского города Гао 15 июня разбился украинский вертолет, находившийся там в рамках миротворческой миссии ООН. Украинский борт при заходе на посадку не смог справиться с сильным ветром, ударился о покрытие аэродрома и был сильно поврежден. В результате аварии несколько человек серьезно пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба миссии MINUSMA.

В момент аварии в вертолете находились четыре члена экипажа и десять пассажиров. В результате падения двое пассажиров получили тяжелые травмы, их госпитализировали. Остальные пассажиры и члены экипажа практически не пострадали.

Украинский вертолет был в Мали в рамках миссии MINUSMA. Это миротворческая миссия ООН, которая должна стабилизировать ситуацию в стране во время войны, которая началась после восстания туарегов в 2012 году, боровшихся за независимость северного региона Мали.

В Африке разбился украинский вертолет миротворческой миссии Фото/Twitter: MINUSMA

Фото/Twitter: MINUSMA.

Напомним, правительство Венгрии опровергло заявления о том, что отказало украинским дипломатам в доступе к 11 нашим экс-плененным, которых Россия передала Будапешту.

Читайте также: