В Африке сбит вертолет с российскими наемниками: не выжил никто
Экипаж и мобильная огневая группа, находившаяся на борту, погибли, сообщил Z-блогер.
В Африке сбит российский вертолет с наемниками. Все, кто были в этот момент на борту, не выжили.
Об этом сообщил российский Z-блогер Илья Туманов (Fighterbomber).
Минобороны РФ, а также официальные СМИ страны-агрессора хранят молчание.
«В Африке потерян наш вертолет. Экипаж и мобильная огневая группа, находившаяся на борту, погибли», — сообщил Z-блогер.
Туманов уточнил, что, по предварительным данным, борт был сбит зенитным комплексом.
Пропагандист не привел никаких деталей.
Отметим, что военное присутствие России в Африке значительно. Речь идет об около 10 странах. Ранее там активно работала ЧВК «Вагнер». Однако после ее бунта и ликвидации функции перехватил так называемый «Африканский корпус» Минобороны РФ. Предварительно, вертолет был потерян в Мали.
Напомним, в конце марта в Донецкой области бойцы ВСУ сбили российский вертолет с помощью дрона.