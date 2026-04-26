В Африке сбит вертолет с российскими наемниками: не выжил никто

В Африке сбит российский вертолет с наемниками

В Африке сбит российский вертолет с наемниками. Все, кто были в этот момент на борту, не выжили.

Об этом сообщил российский Z-блогер Илья Туманов (Fighterbomber).

Минобороны РФ, а также официальные СМИ страны-агрессора хранят молчание.

«В Африке потерян наш вертолет. Экипаж и мобильная огневая группа, находившаяся на борту, погибли», — сообщил Z-блогер.

Туманов уточнил, что, по предварительным данным, борт был сбит зенитным комплексом.

Пропагандист не привел никаких деталей.

Отметим, что военное присутствие России в Африке значительно. Речь идет об около 10 странах. Ранее там активно работала ЧВК «Вагнер». Однако после ее бунта и ликвидации функции перехватил так называемый «Африканский корпус» Минобороны РФ. Предварительно, вертолет был потерян в Мали.

Напомним, в конце марта в Донецкой области бойцы ВСУ сбили российский вертолет с помощью дрона.