В Африке умер 127-летний мужчина: перед смертью он раскрыл секрет долголетия

В Африке умер 127-летний мужчина: перед смертью он раскрыл секрет долголетия

Родственники говорят, что мужчина был старше своего возраста.

В южно-африканском городе Эритрея умер мужчина, которого его родственники называли "самым старым человеком на Земле".

Об этом пишет издание Daily Mail.

Согласно церковным записям, Натабай Тинсиев родился 127 лет назад. В свою очередь, его внук считает, что в записях указан год крещения, а его дед был старше на 10 лет, то есть родился в 1884 году.

В качестве аргумента он приводит тот факт, что в те далекие времена священникам редко удавалось добраться до мест, где родился Натабай Тинсиев, а потому родителям часто приходилось десятилетиями ждать крещения своих детей.

Когда Тинсиев был жив, он рассказал своему внуку о секрете своего долголетия. Главным для этого он назвал "терпение, щедрость и жизнь, полная радости".

Местный католический священник подтвердил наличие записи о крещении Тинсиева, вспомнив, как в 2014 году отмечалось 120-летие мужчины.

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