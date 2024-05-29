В Африке в бассейне нашли золото на десятки миллиардов долларов: что об этом известно

Бассейн Витватерсранд, расположенный в Африке, может хранить множество "невидимого золота". Его стоимость может достигать 24 миллиарда долларов. Ученые, возможно, знают, как получить к нему доступ.

Об этом пишет издание IFLScience.

Как отмечается, бассейн Витватерсранд стал объектом так называемой "золотой лихорадки" в 19 веке. Добыча золота из него стала настолько прибыльной, что способствовалу основанию города Йоханнесбург.

Что интересно, по оценкам, около 40% извлеченного из земли золота найдено именно в этом бассейне. Во время добычи золота осталась куча отходов, получивших название хвосты.

Один из ученых Зимбабве провел анализ и подсчитал, что в бассейне может храниться до 460 тонн так называемого "невидимого золота". В то же время, сам драгоценный металл не всегда хранится в форме блестящих слитков. Иногда он "прячется" внутри других минералов.

Ученый не только оценил вес золота, но и предложил способы его извлечения. Он предлагает новый способ переработки хвостохранилищ для получения металла, поскольку нынешние методы достаточно неэффективны.

“Исторически концентрация золота в хвостохранилищах считалась слишком низкой, чтобы иметь ценность. Но теперь, когда большая добыча истощила большую часть богатых концентраций золота, добывать ее становится невозможно – некоторые шахты уже достигают глубины четырех километров под землей. Поиск золота в источниках с низкой концентрацией становится все более жизнеспособным”, — заявил доктор Стив Чингвару

По его словам, обычно в процессе такой разработки удается извлечь только 30% золота. В своей же работе Чингвару изучил, как можно извлечь из оставшихся 70% пирита.

“Если переработать пирит, можно устранить основную причину кислотных дренажей шахт, а также извлечь из этого экономическую выгоду. Этот процесс имеет потенциал для получения дополнительных ценных побочных продуктов, таких как медь, кобальт и никель, а также уменьшение или устранение загрязнения тяжелыми металлами и кислотных дренажей шахт, связанных со сбросом хвостов”, — добавил доктор.

В бассейне, по оценкам ученого, может храниться золото на 24 миллиарда долларов.

Напомним, что девушка купила два мешка с украшениями за 50 долларов и была шокирована, что в мешках были драгоценные колье и серьги.

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