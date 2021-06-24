В Африке заявили, что богатые страны "умышленно" провалили COVID-вакцинацию на континенте

В COVAX не выполнили свое обещание по поставкам COVID-вакцин и "ввели в заблуждение" африканцев, говорит Масиива.

Специальный посланник Африканского союза и телекоммуникационный магнат Страйв Масиива обвинил богатейшие страны мира в том, что они сознательно не поставляют на континент достаточное количество вакцин от COVID-19.

Об этом он заявил в среду, 23 июня, в эфире CNBC, сообщает The Guardian.

По его словам, глобальная инициатива COVAX не выполнила свое обещание обеспечить к декабрю 2021 года производство 700 миллионов доз вакцин от коронавируса для поставки в Африку.

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"Вопрос не в том, был ли это моральный провал, он был умышленным. Те, у кого есть ресурсы, протолкались к началу очереди и взяли на свой контроль свои производственные активы", — высказался Масиива.

"Представьте, что мы в деревне, и там засуха, и хлеба не хватит, и богатые ребята хватают пекаря, и они берут под свой контроль производство хлеба, и мы все должны идти к этим ребятам, чтобы просить буханку хлеба", — продолжил спецпосланник.

Телекоммуникационный магнат убежден, что в случае расследования распространения вакцин от коронавируса, инициатива ВОЗ COVAX, направленная на оказание бедным странам возможности получить бесплатные препараты, признают виновной за "введение в заблуждение".

"Мы добрались до декабря, считая, что весь мир собирается вместе, чтобы купить вакцины, не зная, что нас загнали в угол, в то время как другие бежали за припасами", — добавил Масиива.

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Он также отметил, что во время встречи с производителями вакцин в декабре прошлого года ему сказали, что все производственные мощности на 2021 год проданы.

"Итак, люди, которые покупали вакцины, и те, кто продавал им вакцины, знали, что для нас ничего не будет", — подытожил представитель Африканского союза.

В то время как Великобритания полностью вакцинировала 47% своих граждан, а США — 45%, менее 1% населения Африки были полностью привиты от коронавируса. На континенте с 1,3 миллиарда населения было введено всего около 40 миллионов доз.

Бывший премьер-министр Португалии Жозе Мануэл Баррозу, участвовавший в дебатах CNBC, признал, что распределение вакцин было несправедливым. Он сказал, что система должна быть пересмотрена, и уроки должны быть извлечены из ошибок, сделанных до сих пор.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили о недостатке вакцины от коронавируса.

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