В Албании итальянские туристы сбежали из ресторана, не заплатив – за ужин заплатил посол Италии (видео)

Премьер-министр Италии Мэлони Джорджа отреагировала на позорный поступок итальянцев.
В Албании четверо итальянских туристов сбежали из ресторана, не заплатив за ужин. Эта история распространилась в СМИ и соцсетях обеих стран.
Об этом пишет BBC.
О позорном поведении туристов узнала премьер-министр Италии Джорджа Мэлони. Она как раз находилась в Албании, где встречалась со своим коллегой Эди Рамой. Глава правительства поручила, чтобы итальянское посольство возместило заведению сумму за ужин – 80 евро.
Мэлони сказала послу Италии "пойти и заплатить за этих идиотов". Посольство Италии в Албании подтвердило в заявлении, что заплатило 80 евро от имени своих граждан.
"Итальянцы уважают правила и выплачивают свои долги, и мы надеемся, что подобные эпизоды больше не повторятся", – говорится в сообщении представительства.
Бегство туристов зафиксировала камера наблюдения. Владелец заведения рассказал журналистам, что гости поблагодарили за хорошую еду. Несмотря на это, они решили просто сбежать.
ripresi dalle telecamere di videosorveglianza 4 italiani в vacanza a Berat в Albania scappano dal ristorante senza pagarе... cena #Meloni #Ambasciata #Berat pic.twitter.com/GMxpyN7urt— Sirio (@siriomerenda) August 18, 2023
Напомним, в ночь на 20 августа на вокзале в Курске произошда "бавовна" (видео).
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