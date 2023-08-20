В Албании итальянские туристы сбежали из ресторана, не заплатив – за ужин заплатил посол Италии (видео)

В Албании четверо итальянских туристов сбежали из ресторана, не заплатив за ужин. Эта история распространилась в СМИ и соцсетях обеих стран.

Об этом пишет BBC.

О позорном поведении туристов узнала премьер-министр Италии Джорджа Мэлони. Она как раз находилась в Албании, где встречалась со своим коллегой Эди Рамой. Глава правительства поручила, чтобы итальянское посольство возместило заведению сумму за ужин – 80 евро.

Мэлони сказала послу Италии "пойти и заплатить за этих идиотов". Посольство Италии в Албании подтвердило в заявлении, что заплатило 80 евро от имени своих граждан.

"Итальянцы уважают правила и выплачивают свои долги, и мы надеемся, что подобные эпизоды больше не повторятся", – говорится в сообщении представительства.

Бегство туристов зафиксировала камера наблюдения. Владелец заведения рассказал журналистам, что гости поблагодарили за хорошую еду. Несмотря на это, они решили просто сбежать.

Напомним, в ночь на 20 августа на вокзале в Курске произошда "бавовна" (видео).

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