В Албании на пляже курортного поселка нашли мертвым украинца

По предварительным данным, он утонул в море.
На пляже курорта Голем в Албании нашли мертвым украинского туриста.
Как сообщает Euronews Albania, по предварительным данным, он утонул во время купания в море.
Отмечается, что тело 66-летнего мужчины без признаков жизни было выявлено 24 августа около 11:30 на пляже. Полиция работает над установлением обстоятельств происшествия.
Больше информации об обстоятельствах смерти украинца пока нет.
Напомним, в начале августа в Польше в городе Погоже Силезского воеводства на строительстве произошел несчастный случай — погиб 56-летний гражданин Украины, который разбирал нежилое помещение.