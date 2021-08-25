В Албании на пляже курортного поселка нашли мертвым украинца

В Албании на пляже курортного поселка нашли мертвым украинца

По предварительным данным, он утонул в море.

На пляже курорта Голем в Албании нашли мертвым украинского туриста.

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Как сообщает Euronews Albania, по предварительным данным, он утонул во время купания в море.

Отмечается, что тело 66-летнего мужчины без признаков жизни было выявлено 24 августа около 11:30 на пляже. Полиция работает над установлением обстоятельств происшествия.

Больше информации об обстоятельствах смерти украинца пока нет.

Напомним, в начале августа в Польше в городе Погоже Силезского воеводства на строительстве произошел несчастный случай — погиб 56-летний гражданин Украины, который разбирал нежилое помещение.

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