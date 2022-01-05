В Алматы раздаются автоматные очереди: власти обещают "зачистить" город от "террористов" (видео)

Жителей крупнейшего города Казахстана призывают не выходить на улицы.
Вечером в среду, 5 января, казахские силовики начали активную фазу подавления акций протеста в Алматы, которое власти называют антитеррористической операцией. На улицах крупнейшего города Казахстана раздаются автоматные очереди.
Как сообщает в своем Telegram-канале журналист 1+1 Андрей Цаплиенко, казахские силовики пытаются зачистить улицы Алматы.
На опубликованном в сети видео видно, как военные подразделения двигаются по улице города.
Также появилось видео толпы с флагом Казахстана, который двигается на штурм департамента полиции Алматы.
На некоторых видео зафиксирован звук автоматных очередей, но кто и в кого стреляет – понять невозможно.
Между тем, очевидцы сообщают, что оружие оказалось в руках мародеров, которые, грабя магазины, производят выстрелы в воздух.
По информации местных изданий, жителей Алматы предупредили из-за громкоговорителей о необходимости покинуть улицы города и не выходить из квартир.
Напомним, ранее участники акций протеста, которые проходят в Казахстане, покинули международный аэропорт Алматы, который был захвачен и разгромлен в среду, 5 января.
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