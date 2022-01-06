В Алматы силовики начинают "зачистку": полиция из громкоговорителей просит покинуть улицы города

Власти Алматы называют митингующих "террористами".
В крупнейшем казахском городе Алматы силовики приступили к подавлению акций протеста. В мэрии города заявили, что в городе военные есть, но вроде бы "активной фазы антитеррористической операции" ночью не будет.
Об этом сообщает Интерфакс.
В телеграмм-канале "Казтаг" отмечается, что казахские силовики "приступают к активной фазе зачистки Алматы от преступных элементов". Полиция просит жителей через громкоговорители об эвакуации с улиц охваченного протестами города.
Ранее том, что власти города, которые называют протест "антитеррористической акцией", начали зачистку улиц от митингующих, сообщил в своем Telegram-канале журналист 1+1 Андрей Цаплиенко.
Между тем местные СМИ со ссылкой на МВД страны сообщали, что в Казахстане во время массовых протестов погибли 8 полицейских и один солдат Национальной гвардии, еще 317 силовиков получили ранения.
Напомним, в Казахстане начались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка, во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы. "Самые горячие" стычки начались 5 января. Поэтому вечером президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны.
Что сейчас происходит в Казахстане, говорится в материале ТСН.ua.
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