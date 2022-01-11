В Алматы задержали более 1,2 тыс. человек: какова ситуация

В Алматы задержали более 1,2 тыс. человек: какова ситуация

Силовики заявили об изъятии 31 единицы огнестрельного оружия и 1428 боеприпасов.

В крупнейшем городе Казахстана Алматы во время "зачисток" задержали 1 237 человек, подозреваемых в "участии в террористических атаках, мародерстве и других преступлениях".

Об этом со ссылкой на местную комендатуру утром во вторник, 11 января, сообщает KazTAG.

Отмечается, что силовиками изъята 31 единица огнестрельного оружия и 1428 боеприпасов. "От бандитских группировок" "зачистили" участки Ауэзовского, Алатаусского и Медовского районов, микрорайон "Ожет", жилой массив, примыкающий к Международному аэропорту Алматы.

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По данным ORDA, на блокпостах задержали 38 человек, которые "составляют оперативный интерес". "На пульт "102" поступило только 608 сообщений, — говорится в сообщении. — В Call-центр комендатуры поступило 253 сигнала от граждан, требовавших оперативного реагирования. Все сообщения отработаны".

Между тем, деятельность аэропорта Алматы обещают возобновить после стабилизации ситуации в городе. "В целом воздушная гавань технически готова к открытию", — указали в пресс-службе аэропорта.

Ранее в Комитете национальной безопасности Казахстана рассказали, что с 8 января в Алматы и Алматинской области "сводными силами спецподразделений КНБ, МВД, Минобороны и Национальной гвардии задержаны 675 подозреваемых".

"В ходе личного обыска, осмотра автомобилей и помещений повсеместно выявляется оружие, боеприпасы, поддельные документы сотрудников правоохранительных органов, средства нелетального воздействия, захваченные демонстрантами у полиции (светошумовые гранаты, шлемы, щиты, амуниция) и в большом объеме награбленное имущество (бытовая техника, мобильные устройства, одежда и т.п.)", — рассказали в КНБ страны.

Как пишет Vласть, с утра 11 января по всему Казахстану возобновилась работа Интернета. В прошедшие сутки в половине регионов, в частности в Алматы, его включали позже и выключали около часа дня.

По данным МВД Казахстана, всего после беспорядков в стране задержали 9,9 тыс. человек.

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