В Алматы застрелили известного в Казахстане режиссера и музыканта, "отца казахского хип-хопа"

В Алматы застрелили известного в Казахстане режиссера и музыканта, "отца казахского хип-хопа"

Битаев с друзьями сидел в машине и разговаривал, когда неизвестные пытались захватить машину и открыли стрельбу.

В Алматы 6 января во время протестов был застрелен известный в Казахстане режиссер и оператор, основатель проекта Salamalec sound, "отец казахского хип-хопа" Сакен Битаев.

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Об этом в Facebook пишут друзья погибшего, в частности первым об этом сообщил журналист и друг Битаева Данияр Адилбеков.

По словам товарища, Битаев с друзьями сидел в машине и разговаривал, когда неизвестные пытались захватить машину и открыли стрельбу, в результате чего смертельно ранили режиссера.

"Пацаны дали по газам, а мародеры начали стрелять в едущую машину. Одна пуля пробила Сакену легкое и Сакена больше нет с нами. Сакен был одним из самых талантливых режиссеров. Отец казахского хип-хопа. Нет ни одного рэпера в Казахстане, кто не знает Salamalec sound – его детище. Режиссер от Бога", – написал Адилбеков.

Он добавил, что из-за нехватки полицейских родные до сих пор не могут забрать тело погибшего, чтобы похоронить.

Напомним, 7 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

Несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.

Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.

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